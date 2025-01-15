Бразилия ограничила использование смартфонов в школах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 13 января подписал законопроект, ограничивающий использование смартфонов в школах, на фоне того, как эта тенденция стала глобальной Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения для учащихся начальных и средних школ в стране начнут действовать в феврале. Закон позволяет использование смартфонов только в чрезвычайных ситуациях, в образовательных целях или для учеников с инвалидностью, которые нуждаются в этих устройствах.

Министр образования Камило Сантана заявил, что дети начинают пользоваться интернетом в раннем возрасте, что затрудняет контроль за их активностью онлайн. По его мнению, ограничение использования смартфонов в школах будет полезным.

Мы хотим, чтобы эти устройства, как и во многих других странах, использовались в классе только с педагогической целью и под руководством учителя, - сказал Сантана.

Законопроект получил поддержку как от сторонников президента, так и его оппонента, бывшего президента Жаира Болсонаро.

Отмечается, что многие родители и ученики также поддерживали эту инициативу. По данным опроса, обнародованного в октябре бразильским социологическим центром Datafolha, почти две трети респондентов поддержали запрет использования смартфонов детьми и подростками в школах. Более трех четвертей отметили, что эти устройства наносят их детям больше вреда, чем пользы.

Напомним

Губернатор Калифорнии подписал закон об ограничении смартфонов в школах до 2026 года. Цель - уменьшить риски психических заболеваний и улучшить обучение учеников.