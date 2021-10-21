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Бояться підняти голову: Путін заявив, що Україною керує "агресивна націоналістична меншість"

Київ • УНН

 • 18705 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На думку президента Росії Володимира Путіна, Україна знаходиться під управлінням націоналістичної меншини, незалежно від того, хто є главою держави. Про це Путін заявив виступаючи на засіданні міжнародного клубу "Валдай", передає УНН.

Бояться підняти голову: Путін заявив, що Україною керує "агресивна націоналістична меншість"

Деталі

Виступаючи в четвер на засіданні, Путін заявив, що люди, які не згодні з тим, що робить українська влада, не сміють "підняти голову", бояться брати участь в соціологічних опитуваннях.

"Бояться, тому що невелика група людей, яка привласнила собі, по суті, лаври переможців у боротьбі за незалежність - це люди крайніх політичних поглядів - вони, насправді, і керують Україною, незалежно від того, яке прізвище глави держави", - зазначив Путін.

За словами Путіна, навіть ті керівники української держави, які приходили до влади, спираючись на виборців Південного Сходу країни, потім міняли свої політичні позиції на протилежні, тому що "агресивна меншість націоналістична пригнічувала усіляку свободу прийняття очікуваних населенням України рішень".

Доповнення

Питання про можливу зустріч президентів Росії і України почало обговорюватися навесні цього року. Тоді Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним "в будь-якій точці українського Донбасу", щоб запобігти ескалації конфлікту в регіоні. У відповідь Путін запропонував Зеленському приїхати в Москву. 26 квітня Зеленський заявив, що готовий провести зустріч "де завгодно".

2 вересня Пєсков сказав, що зустріч Путіна і Зеленського в цьому році навряд чи можлива. Він зазначав, що переговори повинні бути добре підготовлені. За його словами, в плані підготовки є проблеми з визначенням тем для обговорення: "Володимир Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим, президент Путін не те щоб не готовий, але там немає субстанцій для обговорень".

12 вересня прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив, що зустріч між президентами залежить від готовності Росії говорити на тему Криму.

"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти на якомусь рівні дійсно підтримуються щодо цієї зустрічі, але треба обов'язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого Росія, звичайно, не хоче", - зауважив він.

17 жовтня Пєсков заявив, що Путіну складно спілкуватися з Зеленським через те, що той називає "Росію учасником конфлікту на Донбасі".

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