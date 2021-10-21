Бояться поднять голову: Путин заявил, что Украиной руководит "агрессивное националистическое меньшинство"

Детали

Выступая в четверг на заседании, Путин заявил, что люди, которые не согласны с тем, что делает украинская власть, не смеют "поднять голову", боятся участвовать в социологических опросах.

"Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость - это люди крайних политических взглядов - они на самом деле и управляют Украиной, независимо от того, какая фамилия главы государства", - отметил Путин .

По словам Путина, даже те руководители украинского государства, которые приходили к власти, опираясь на избирателей Юго-Востока страны, потом меняли свои политические позиции на противоположные, так как "агрессивное меньшинство националистическое подавляло всякую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений".

Дополнение

Вопрос о возможной встрече президентов России и Украины начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. 26 апреля Зеленский заявил, что готов провести встречу "где угодно".

2 сентября Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. Он отмечал, что переговоры должны быть хорошо подготовлены. По его словам, в плане подготовки есть проблемы с определением тем для обсуждения: "Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений".

12 сентября пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что встреча между президентами зависит от готовности России говорить на тему Крыма.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты на каком-то уровне действительно поддерживаются относительно этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет", - отметил он.

17 октября Песков заявил, что Путину сложно общаться с Зеленским из-за того, что тот называет "Россию участником конфликта на Донбассе".