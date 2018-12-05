Бойовики передали тіло загиблого солдата, який зник 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня УНН. Сьогодні бойовики у присутності представників ОБСЄ передали тіло загиблого 29 листопада у Луганській області солдата Сергія Проданюка. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передає УНН.
“Сьогодні, 5 грудня, на Луганщині, після тривалих перемовин, збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, під час проведення процедури опізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка.
“Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика”, — наголосили у прес-сслужбі штабу ООС.
Нагадаємо, що Сергій Григорович Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулось 29 листопада цього року у районі Кримського.
Як повідомляв УНН, під час бойового зіткнення, яке відбулось 29 листопада в смузі в районі відповідальності бригади поблизу населеного пункту Кримське, зник безвісти солдат Сергій Проданюк.