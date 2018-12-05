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Боевики передали тело погибшего солдата, пропавшего 29 ноября

Киев • УНН

 • 13975 просмотра

КИЕВ. 5 декабря УНН. Сегодня боевики в присутствии представителей ОБСЕ передали тело погибшего 29 ноября в Луганской области солдата Сергея Проданюка. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

Боевики передали тело погибшего солдата, пропавшего 29 ноября

"Сегодня, 5 декабря, в Луганской области, после длительных переговоров, вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ, передали украинской стороне тело погибшего украинского воина", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, при проведении процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка.

"Сергей Проданюк погиб, отражая нападение ДРГ противника. В ходе боя, лично уничтожил одного боевика", - отметили в пресс-сслужби штаба ООС.

Напомним, что Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского.

Как сообщал УНН, во время боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе в районе ответственности бригады близ населенного пункта Крымское, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

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