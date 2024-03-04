Боснія проведе перевірку заводу Pretis, снаряди якого помітили на озброєнні Сил оборони
Київ • УНН
Боснія і Герцеговина планує перевірити компанію з виробництва боєприпасів "Pretis" після того, як її боєприпаси були помічені на фотографіях українських військових.
Боснія і Герцоговина планують перевірку підприємства Pretis, боєприпаси, якого виявили на озброєнні Сил оборони України. Про це повідомляє РТРС, пише УНН.
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Рішення про перевірку Міністерство зовнішньої торгівлі та економічних відносин в БіГ ухвалило після того, як мінометні снаряди калібру 120 міліметрів виробництва Pretis помітили на фотографіях українських військових у соцмережах, коли ті розвантажували обладнання.
Зазначається, що Збройні Сили України могли використовувати 82-мм мінометні снаряди виробництва підприємства BNT у Новому Травнику.
Ми не маємо можливості проводити розслідування на їхній території. Ми можемо лише попереджати, обговорювати чи припиняти експорт, що буде руйнівним для відповідної галузі
Європа вже передала Україні всі надлишкові снаряди - експерт29.02.24, 15:48 • 268276 переглядiв
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У виданні пояснюють, що з 2015 року Боснія і Герцеговина забороняє продаж зброї в зони конфлікту, а країни, що її купують, зобов’язуються не передавати її третім державам. Водночас немає гарантій, що, наприклад, країна НАТО в певний момент не експортує цю зброю Україні.
Проте влада Боснії і Герцоговини сумнівається, що снаряди виробництва Pretis потрапили в Україну через треті держави – тому вона й розпорядилась перевірити збройовий завод.
Нагадаємо
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-яка держава-член ЄС, яка хоче збільшити постачання боєприпасів в Україну, може замовляти артилерійські снаряди за межами Європи в межах плану із забезпечення Києва зброєю.