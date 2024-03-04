Босния проведет проверку завода Pretis, снаряды которого заметили на вооружении Сил обороны
Киев • УНН
Босния и Герцеговина планирует проверить компанию по производству боеприпасов "Pretis" после того, как ее боеприпасы были замечены на фотографиях украинских военных.
Босния и Герцоговина планируют проверку предприятия Pretis, боеприпасы которого обнаружили на вооружении Сил обороны Украины. Об этом сообщает РТРС, пишет УНН.
Детали
Решение о проверке Министерство внешней торговли и экономических отношений в БиГ приняло после того, как минометные снаряды калибра 120 миллиметров производства Pretis заметили на фотографиях украинских военных в соцсетях, когда те разгружали оборудование.
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины могли использовать 82-мм минометные снаряды производства предприятия BNT в Новом Травнике.
Мы не имеем возможности проводить расследования на их территории. Мы можем только предупреждать, обсуждать или прекращать экспорт, что будет разрушительным для соответствующей отрасли
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Дополнение
В издании объясняют, что с 2015 года Босния и Герцеговина запрещает продажу оружия в зоны конфликта, а страны, которые его покупают, обязуются не передавать его третьим государствам. При этом нет гарантий, что, например, страна НАТО в определенный момент не экспортирует это оружие Украине.
Однако власти Боснии и Герцоговины сомневаются, что снаряды производства Pretis попали в Украину через третьи государства - поэтому они и распорядились проверить оружейный завод.
Напомним
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что любое государство-член ЕС, которое хочет увеличить поставки боеприпасов в Украину, может заказывать артиллерийские снаряды за пределами Европы в рамках плана по обеспечению Киева оружием.
Босния проведет проверку завода Pretis, снаряды которого заметили на вооружении Сил обороны
Босния и Герцеговина планирует проверить компанию по производству боеприпасов "Pretis" после того, как ее боеприпасы были замечены на фотографиях украинских военных.
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