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Босния проведет проверку завода Pretis, снаряды которого заметили на вооружении Сил обороны

Босния проведет проверку завода Pretis, снаряды которого заметили на вооружении Сил обороны

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 20:15  •  16306 просмотра

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Босния и Герцеговина планирует проверить компанию по производству боеприпасов "Pretis" после того, как ее боеприпасы были замечены на фотографиях украинских военных.

Босния и Герцоговина планируют проверку предприятия Pretis, боеприпасы которого обнаружили на вооружении Сил обороны Украины. Об этом сообщает РТРС, пишет УНН.

Детали 

Решение о проверке Министерство внешней торговли и экономических отношений в БиГ приняло после того, как минометные снаряды калибра 120 миллиметров производства Pretis заметили на фотографиях украинских военных в соцсетях, когда те разгружали оборудование.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины могли использовать 82-мм минометные снаряды производства предприятия BNT в Новом Травнике.

Мы не имеем возможности проводить расследования на их территории. Мы можем только предупреждать, обсуждать или прекращать экспорт, что будет разрушительным для соответствующей отрасли

- заявил помощник министра внешней торговли и экономических отношений БиГ Драгиша Мекич.

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт29 февраля 2024, 13:48 • 260751 просмотр

Дополнение

В издании объясняют, что с 2015 года Босния и Герцеговина запрещает продажу оружия в зоны конфликта, а страны, которые его покупают, обязуются не передавать его третьим государствам. При этом нет гарантий, что, например, страна НАТО в определенный момент не экспортирует это оружие Украине.

Однако власти Боснии и Герцоговины сомневаются, что снаряды производства Pretis попали в Украину через третьи государства - поэтому они и распорядились проверить оружейный завод.

Напомним

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что любое государство-член ЕС, которое хочет увеличить поставки боеприпасов в Украину, может заказывать артиллерийские снаряды за пределами Европы в рамках плана по обеспечению Киева оружием.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаНовости Мира
Боснія проведе перевірку заводу Pretis, снаряди якого помітили на озброєнні Сил оборони
Bosnia to inspect Pretis factory, whose shells were spotted in the inventory of the Defense Forces
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