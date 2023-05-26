Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоби обговорити ситуацію в Україні. Про це УНН інформує з посиланням на ВВС.
Деталі
Зустріч відбулася у четвер під час візиту Джонсона до США.
Прессекретар повідомив, що Джонсон зустрівся з Трампом, "щоб обговорити ситуацію в Україні та життєво важливе значення перемоги України". Інші подробиці розмови поки невідомі.
Доповнення
Цього тижня Джонсон також зустрівся з політиками-республіканцями в Техасі та колишнім держсекретарем Трампа Майком Помпео, щоб заручитися підтримкою для України.
Раніше Трамп називав Джонсона другом, але їхні позиції щодо війни в Україні розходяться.
На початку цього місяця Трамп відмовився говорити, чи є російський президент військовим злочинцем і кого він хоче бачити переможцем у війні, заявивши лише, що хоче, щоб "усі перестали помирати".