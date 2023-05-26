Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити Україну

Деталі

Зустріч відбулася у четвер під час візиту Джонсона до США.

Прессекретар повідомив, що Джонсон зустрівся з Трампом, "щоб обговорити ситуацію в Україні та життєво важливе значення перемоги України". Інші подробиці розмови поки невідомі.

Доповнення

Цього тижня Джонсон також зустрівся з політиками-республіканцями в Техасі та колишнім держсекретарем Трампа Майком Помпео, щоб заручитися підтримкою для України.

Раніше Трамп називав Джонсона другом, але їхні позиції щодо війни в Україні розходяться.

На початку цього місяця Трамп відмовився говорити, чи є російський президент військовим злочинцем і кого він хоче бачити переможцем у війні, заявивши лише, що хоче, щоб "усі перестали помирати".