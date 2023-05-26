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Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину

Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину

Киев • УНН

 • 550170 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Об этом УНН информирует со ссылкой на ВВС.

Детали

Встреча состоялась в четверг во время визита Джонсона в США.

Пресс-секретарь сообщил, что Джонсон встретился с Трампом, "чтобы обсудить ситуацию в Украине и жизненно важное значение победы Украины". Другие подробности разговора пока неизвестны.

Дополнение

На этой неделе Джонсон также встретился с политиками-республиканцами в Техасе и бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео, чтобы заручиться поддержкой для Украины.

Ранее Трамп называл Джонсона другом, но их позиции по войне в Украине расходятся.

В начале этого месяца Трамп отказался говорить, является ли российский президент военным преступником и кого он хочет видеть победителем в войне, заявив лишь, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

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