Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину

Детали

Встреча состоялась в четверг во время визита Джонсона в США.

Пресс-секретарь сообщил, что Джонсон встретился с Трампом, "чтобы обсудить ситуацию в Украине и жизненно важное значение победы Украины". Другие подробности разговора пока неизвестны.

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На этой неделе Джонсон также встретился с политиками-республиканцами в Техасе и бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео, чтобы заручиться поддержкой для Украины.

Ранее Трамп называл Джонсона другом, но их позиции по войне в Украине расходятся.

В начале этого месяца Трамп отказался говорить, является ли российский президент военным преступником и кого он хочет видеть победителем в войне, заявив лишь, что хочет, чтобы "все перестали умирать".