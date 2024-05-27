Болгарія не розглядає відправку своїх військових в Україну
Київ • УНН
Болгарія не планує відправляти свої війська в Україну, що підтвердив в.о. прем'єр-міністра Дімітар Главчев після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Міністерства оборони Болгарії оголосило, що участь болгарських військ в операціях поза територією поки не розглядалось. Це також підтвердив тимчасовий прем'єр-міністр Дімітар Главчев після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Софії, пише УНН із посиланням на Болгарске національне радіо.
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Відправлення болгарських солдатів в Україну ніколи не обговорювалося, заявив тимчасовий прем'єр-міністр Дімітар Главчев після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Софії. На сайті Міністерства оборони Болгарії (МО) опубліковано заяву, що Болгарія не буде жодним чином брати участь з військовослужбовцями на території України. Але Рішення про участь болгарських військ в операціях за межами території Болгарії може бути прийнято Народними зборами.
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"Громадяни Болгарії можуть бути спокійні", - сказав прем'єр-міністр Дімітар Главчев. Посадовець зазначив, що обговорював з генсеком НАТО ситуацію в Чорноморському регіоні та підтримку України. Альтернативи вже ухваленій парламентом допомозі немає, наголосив прем'єр.
"Єнс Столтенберг наприкінці зустрічі сказав, що ми повинні всіма силами допомагати Україні, але жодна країна НАТО не повинна бути втягнута у війну", - додав Главчев.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Болгарія вирішила припинити діяльність двох асоціацій, звинувачених у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та закликах до зміни конституційного ладу через пропаганду в соціальних мережах і воєнізовану підготовку.