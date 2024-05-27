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Болгарія не розглядає відправку своїх військових в Україну

Болгарія не розглядає відправку своїх військових в Україну

Київ • УНН

 • 23044 перегляди

Болгарія не планує відправляти свої війська в Україну, що підтвердив в.о. прем'єр-міністра Дімітар Главчев після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністерства оборони Болгарії оголосило, що участь болгарських військ в операціях поза територією поки не розглядалось. Це також підтвердив тимчасовий прем'єр-міністр Дімітар Главчев після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Софії, пише УНН із посиланням на Болгарске національне радіо.

Деталі

Відправлення болгарських солдатів в Україну ніколи не обговорювалося, заявив тимчасовий прем'єр-міністр Дімітар Главчев після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Софії. На сайті Міністерства оборони Болгарії (МО) опубліковано заяву, що Болгарія не буде жодним чином брати участь з військовослужбовцями на території України. Але Рішення про участь болгарських військ в операціях за межами території Болгарії може бути прийнято Народними зборами.

Цитата 

"Громадяни Болгарії можуть бути спокійні", - сказав прем'єр-міністр Дімітар Главчев. Посадовець зазначив, що обговорював з генсеком НАТО ситуацію в Чорноморському регіоні та підтримку України. Альтернативи вже ухваленій парламентом допомозі немає, наголосив прем'єр.

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"Єнс Столтенберг наприкінці зустрічі сказав, що ми повинні всіма силами допомагати Україні, але жодна країна НАТО не повинна бути втягнута у війну", - додав Главчев.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Болгарія вирішила припинити діяльність двох асоціацій, звинувачених у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та закликах до зміни конституційного ладу через пропаганду в соціальних мережах і воєнізовану підготовку.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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