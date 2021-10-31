Болдуїн виступив за обмеження використання бойових патронів на зйомках кіно

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“Мені не можна будь-яким чином коментувати розслідування. Таке розпорядження офісу шерифа округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико)”, — сказав актор, якого репортери застали в дорозі разом із дружиною та дітьми.

За словами Болдуїна, його пов’язували дружні стосунки з оператором Галиною Хатчінс, яка загинула внаслідок нещасного випадку. “Вона була моїм другом. Того дня, коли я приїхав на зйомки в Санта-Фе, я та режисер Джоел (Соуса) запросили її на вечерю”, — розповів актор. “Ми були дуже згуртованою знімальною групою, поки не відбулася ця жахлива подія”, — зауважив Болдуїн.

Він виступив за те, щоб регулюючі органи “вжили заходів щодо обмеження” використання бойових патронів на зйомках сцен стрілянини в кіно. “Не мені вирішувати”, — обмовився Болдуїн, підкресливши, що як можливий захід можна було б використовувати на знімальному майданчику гумові або пластикові кулі. Він поки не вирішив, чи буде ще колись зніматися в ролях, які вимагають застосовувати вогнепальну зброю.

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