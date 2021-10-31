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Болдуїн виступив за обмеження використання бойових патронів на зйомках кіно

Київ • УНН

 • 23013 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Американський актор Алек Болдуін, який випадково застрелив операторку з України на зйомках вестерну Rust (“Іржа”), заявив, що виступає за обмеження використання бойових патронів у кіновиробництві. Відеозапис бесіди Болдуїна із журналістами опублікував у суботу портал TMZ, передає УНН.

Болдуїн виступив за обмеження використання бойових патронів на зйомках кіно

Цитата

“Мені не можна будь-яким чином коментувати розслідування. Таке розпорядження офісу шерифа округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико)”, — сказав актор, якого репортери застали в дорозі разом із дружиною та дітьми.

За словами Болдуїна, його пов’язували дружні стосунки з оператором Галиною Хатчінс, яка загинула внаслідок нещасного випадку. “Вона була моїм другом. Того дня, коли я приїхав на зйомки в Санта-Фе, я та режисер Джоел (Соуса) запросили її на вечерю”, — розповів актор. “Ми були дуже згуртованою знімальною групою, поки не відбулася ця жахлива подія”, — зауважив Болдуїн.

Він виступив за те, щоб регулюючі органи “вжили заходів щодо обмеження” використання бойових патронів на зйомках сцен стрілянини в кіно. “Не мені вирішувати”, — обмовився Болдуїн, підкресливши, що як можливий захід можна було б використовувати на знімальному майданчику гумові або пластикові кулі. Він поки не вирішив, чи буде ще колись зніматися в ролях, які вимагають застосовувати вогнепальну зброю.

Нагадаємо

22 жовтня американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерну “Іржа” випадково поранив режисера та операторку українського походження Галину Хатчінс, яка згодом померла у лікарні. В українському МЗС повідомили, що жінка мала громадянство України.

На знімальному майданчику, де було вбито Галину Хатчінс, було знайдено 600 патронів. Серед них — холості та, ймовірно, бойові набої. Про це, під час першого брифінгу правоохоронних органів, заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса.

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