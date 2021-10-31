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Болдуин выступил за ограничение использования боевых патронов на съемках кино

Киев • УНН

 • 23013 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший операторку из Украины на съемках вестерна Rust (“Иржа”), заявил, что выступает за ограничение использования боевых патронов в кинопроизводстве. Видеозапись беседы Болдуина с журналистами опубликовал в субботу портал TMZ, передает УНН.

Болдуин выступил за ограничение использования боевых патронов на съемках кино

Цитата

“Мне нельзя каким-либо образом комментировать расследование. Таково распоряжение офиса шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико)”, — сказал актер, которого репортеры застали в пути вместе с женой и детьми.

По словам Болдуина, его связывали дружеские отношения с оператором Галиной Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая. “Она была моим другом. В тот день, когда я приехал на съемки в Санта-Фе, я и режиссер Джоэл (Соуса) пригласили ее на ужин”, — рассказал актер. “Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие”, — заметил Болдуин.

Он выступил за то, чтобы регулирующие органы “приняли меры по ограничению” использования боевых патронов на съемках сцен стрельбы в кино. “Не мне решать”, — оговорился Болдуин, подчеркнув, что в качестве возможной меры можно было бы использовать на съемочной площадке резиновые или пластиковые шары. Он пока не решил, будет ли еще когда-нибудь сниматься в ролях, требующих применять огнестрельное оружие.

Напомним

22 октября американский актер Алек Болдвин во время съемок вестерна “Иржа” случайно ранил режиссера и оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, впоследствии скончавшуюся в больнице. В украинском МИД сообщили, что у женщины было гражданство Украины.

На съемочной площадке, где была убита Галина Хатчинс, было найдено 600 патронов. Среди них — холостые и, вероятно, боевые патроны. Об этом во время первого брифинга правоохранительных органов заявил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.

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