Bloomberg: запаси нафти накопичені за час пандемії майже виснажені

Що відомо

Станом на лютий в сховищах залишалося менше однієї п’ятої частини від накопичених обсягів палива, наводить Bloomberg дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). З того часу залишки скоротилися ще сильніше, відзначило агентство.

За оцінкою МЕА, в липні 2020 року на піку в сховищах по всьому світу накопичилося на 249 млн бар. більше середнього значення за 2015-2019 роки, а в лютому 2021-го цей надлишок знизився до 57 млн ​​бар.

Споживання палива зросло завдяки відновленню попиту і зростання цін на нафту. Нафта Brent завершила торги 16 квітня на рівні 66,7 доларів, випливає з даних Лондонській біржі ICE. У свою чергу, Росія, Саудівська Аравія і ОПЕК підтримали звільнення сховищ обережним пом’якшенням обмежень на видобуток, зазначив Bloomberg.

Деталі

За словами керівника досліджень ринку природних ресурсів Еда Морзе, залишки накопичених в пандемію запасів майже повністю зосереджені в Китаї. У США ж запаси в сховищах практично вичерпалися, скорочення обсягів до 1,28 млрд бар., Як було до пандемії, наводить Bloomberg дані Управління енергетичної інформації США. Минулого тижня запаси на Східному узбережжі США впали до найнижчого рівня за останні 30 років, додало агентство.

Крім цього, скорочуються запаси нафти, розміщені в танкерах. За останні два тижні вони знизилися на 27%, до 50,7 млн ​​бар., оцінили аналітики IHS Markit Йен Лін Сонг і Фотіос Катсулас.

За прогнозом Citigroup, у міру відновлення попиту запаси нафти в другій половині 2021 року продовжать скорочуватися на 2,2 млн бар. на добу, в результаті чого вартість нафти марки Brent може піднятися до 74 доларів за барель або навіть вище, пише Bloomberg.