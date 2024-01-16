Блокаду знято: відновлено рух вантажівок у пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ

Через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновлено рух вантажівок - акція протесту польських перевізник завершилась, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновлено.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомили прикордонники.

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Польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та повідомили, що призупиняють свій протест.

Польські протестувальники заявляють, що у разі невиконання владою їх умов до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону.