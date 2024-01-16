Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

Через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено движение грузовиков - акция протеста польских перевозчиков завершилась, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

По информации от Пограничной стражи Республики Польша в 20:00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - сообщили пограничники.

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Напомним

Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и сообщили, что приостанавливают свой протест.

Польские протестующие заявляют, что в случае невыполнения властями их условий до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы.