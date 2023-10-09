Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль є спробою змінити фокус уваги Заходу з України

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"Ні, я цього (спроби змістити фокус уваги США з України - ред.) не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами", - відповів на питання журналістів Блінкен.

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США отримали повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряють цю інформацію, сказав Блінкен. Зухвалий терористичний напад викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю ХАМАСу.

На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: "Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу".

Держсекретар США наголосив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.

Нагадаємо

Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аби зменшили підтримку України з боку Заходу та США.