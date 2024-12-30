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Біткоїн втрачає позиції після рекордного зростання на тлі перемоги Трампа

Біткоїн втрачає позиції після рекордного зростання на тлі перемоги Трампа

Київ • УНН

 • 22816 перегляди

Курс біткоїна знизився до $93 670, що на $15 000 нижче грудневого рекорду. Криптовалюта зросла на 120% за рік, але очікування щодо ставок ФРС охолодили ринок.

Стрімке зростання біткоїна, спричинене перемогою обраного президента США Дональда Трампа на виборах на початку листопада,  зупиняється у міру наближення 2024 року. У понеділок, 30 грудня, біткоїн знизився на 15 000 доларів від грудневого рекорду. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Станом на 6:34 ранку понеділка в Нью-Йорку курс біткоїна коливався на рівні 93 670 доларів, що приблизно на 15 000 доларів нижче від рекордного максимуму, встановленого в середині грудня.

Те, що Трамп віддає перевагу дружньому до криптовалют регулюванню і підтримує ідею створення національного резерву біткоїнів, підняло цифрові активи. Але зменшення очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США охолодило спекулятивний ажіотаж, зазначає Bloomberg.

Більше ясності щодо криптовалютного режиму США, ймовірно, з'явиться після вступу Трампа на посаду 20 січня. Позиція республіканця контрастує з позицією адміністрації президента Джо Байдена, яка жорстко припиняла діяльність сектору.

Цього року криптовалюта подорожчала приблизно на 120 %, випередивши традиційні інвестиції, такі як глобальні акції та золото. У 2023 році біткоїн також зріс більш ніж удвічі.

Доповнення

Ціни на нафту знизилися в понеділок в умовах слабкої святкової торгівлі перед закінченням року, на тлі того, як трейдери очікують на нові економічні дані Китаю та США цього тижня, щоб оцінити зростання двох найбільших у світі споживачів нафти. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаТехнології
bitkoinБіткойн
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
kytaiКитай
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