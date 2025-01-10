Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки: Шмигаль про плани посилення українського ОПК

Цьогоріч на оборону з держбюджету піде 2,2 трлн гривень або 26% ВВП країни. Особливий акцент робиться на зростанні потужностей українського ОПК, щоб отримати більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"У 2024 році більше половини видатків державного бюджету пішло на оборонні цілі.

Цьогоріч Сили оборони будуть профінансовані на понад 2,2 трлн гривень, що становить більше 26% ВВП країни. Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки. Великі надії покладаємо на масштабування так званої "данської моделі" - замовлення партнерами озброєння в українських оборонних підприємств для потреб України", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Відповідно до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", доходи держбюджету передбачені в понад 2,327 трлн гривень, а видатки на рівні - 3,929 трлн гривень, з яких на оборону - 2,22 трлн гривень.