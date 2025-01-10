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Больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники: Шмыгаль о планах усиления украинского ОПК

Киев  •  УНН

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В 2025 году более 26% ВВП Украины будет направлено на оборонные цели, что составляет 2,2 трлн гривен. Приоритетом станет развитие украинского ОПК для производства дронов, ракет и бронетехники.

В этом году на оборону из госбюджета пойдет 2,2 трлн гривен или 26% ВВП страны. Особый акцент делается на росте мощностей украинского ОПК, чтобы получить больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"В 2024 году более половины расходов государственного бюджета ушло на оборонные цели.

В этом году Силы обороны будут профинансированы на более 2,2 трлн гривен, что составляет более 26% ВВП страны. Особый акцент делаем на росте мощностей украинского ОПК. Больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники. Большие надежды возлагаем на масштабирование так называемой "датской модели" - заказ партнерами вооружения у украинских оборонных предприятий для нужд Украины", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2025 год", доходы госбюджета предусмотрены в более 2,327 трлн гривен, а расходы на уровне - 3,929 трлн гривен, из которых на оборону - 2,22 трлн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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