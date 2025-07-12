Більш безпринципної людини не зустрічав навіть у політиці: засновник фонду "Повернись живим" відреагував на підозру Шабуніну

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега відреагував на вручення підозри голові ЦПК Віталію Шабуніну і зауважив, що "більш безпринципної людини не зустрічав навіть в політиці", а також натякнув на подвійні стандарти, передає УНН.

... більш безпринципної людини я не зустрічав навіть в політиці. Особисто і неодноразово я був свідком того як він з колегами звинувачували і поливали брудом тих, хто їм не подобався. Навіть якщо ті не вчиняли корупційних злочинів, або (як , наприклад, я) боролися з корупцією їхніх друзів. Бачив як вони відбілювали від звинувачень корупції своїх союзників. А ще як вони миттєво забували що людина "корупціонер" коли вона їм ставала потрібною та навпаки. Це люди для яких наша думка - це лише ресурс в їхній політичній боротьбі за інтереси. І вони, по суті, торгують нашою точкою зору та готові сформувати її "під замовника" інструментами інформаційних нападів та вибіркового правосуддя