Більш безпринципної людини не зустрічав навіть у політиці: засновник фонду "Повернись живим" відреагував на підозру Шабуніну

$41.820.00
48.980.00
ukenru
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
14:30 • 3810 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 29958 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 151348 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 156971 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 153092 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 103112 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 83782 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 72813 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 62999 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 50043 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
36%
751мм
Популярнi новини
Нічна атака росіян на Чернівці: чотири людини загинули12 липня, 05:43 • 10408 перегляди
Рятувальники показали наслідки нічної російської атаки на місто Львів 12 липня, 08:02 • 9972 перегляди
ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених12 липня, 09:07 • 19579 перегляди
13 липня у Чернівцях оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару09:23 • 6660 перегляди
Удар росіян по Львову: кількість постраждалих зросла до дев’яти людей09:48 • 11829 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 151344 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 156967 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 159010 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 181760 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 214395 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час14:30 • 3806 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 48039 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 53495 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 93459 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 111678 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Більш безпринципної людини не зустрічав навіть у політиці: засновник фонду "Повернись живим" відреагував на підозру Шабуніну

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега відреагував на підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, назвавши його "безпринципною людиною" та звинувативши у подвійних стандартах. Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство, зокрема за отримання грошового забезпечення без фактичної присутності у військовій частині.

Більш безпринципної людини не зустрічав навіть у політиці: засновник фонду "Повернись живим" відреагував на підозру Шабуніну

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега відреагував на вручення підозри голові ЦПК Віталію Шабуніну і зауважив, що "більш безпринципної людини не зустрічав навіть в політиці", а також натякнув на подвійні стандарти, передає УНН.

... більш безпринципної людини я не зустрічав навіть в політиці. Особисто і неодноразово я був свідком того як він з колегами звинувачували і поливали брудом тих, хто їм не подобався. Навіть якщо ті не вчиняли корупційних злочинів, або (як , наприклад, я) боролися з корупцією їхніх друзів. Бачив як вони відбілювали від звинувачень корупції своїх союзників. А ще як вони миттєво забували що людина "корупціонер" коли вона їм ставала потрібною та навпаки. Це люди для яких наша думка - це лише ресурс в їхній політичній боротьбі за інтереси. І вони, по суті, торгують нашою точкою зору та готові сформувати її "під замовника" інструментами інформаційних нападів та вибіркового правосуддя 

- написав Дейнега.

Відзначимо, що вручення підозри голові ЦПК Віталію Шабуніну підтримали також ветерани.

Підозра Шабуніну - є сигналом про те, що паразитування на ЗСУ не залишиться без покарання - заявив ветеран російсько-української війни Олексій Сталкер.

Контекст

Як повідомлялося сьогодні, ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Збройні сили України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9