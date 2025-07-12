Більш безпринципної людини не зустрічав навіть у політиці: засновник фонду "Повернись живим" відреагував на підозру Шабуніну
Київ • УНН
Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега відреагував на підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, назвавши його "безпринципною людиною" та звинувативши у подвійних стандартах. Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство, зокрема за отримання грошового забезпечення без фактичної присутності у військовій частині.
Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега відреагував на вручення підозри голові ЦПК Віталію Шабуніну і зауважив, що "більш безпринципної людини не зустрічав навіть в політиці", а також натякнув на подвійні стандарти, передає УНН.
... більш безпринципної людини я не зустрічав навіть в політиці. Особисто і неодноразово я був свідком того як він з колегами звинувачували і поливали брудом тих, хто їм не подобався. Навіть якщо ті не вчиняли корупційних злочинів, або (як , наприклад, я) боролися з корупцією їхніх друзів. Бачив як вони відбілювали від звинувачень корупції своїх союзників. А ще як вони миттєво забували що людина "корупціонер" коли вона їм ставала потрібною та навпаки. Це люди для яких наша думка - це лише ресурс в їхній політичній боротьбі за інтереси. І вони, по суті, торгують нашою точкою зору та готові сформувати її "під замовника" інструментами інформаційних нападів та вибіркового правосуддя
Відзначимо, що вручення підозри голові ЦПК Віталію Шабуніну підтримали також ветерани.
Підозра Шабуніну - є сигналом про те, що паразитування на ЗСУ не залишиться без покарання - заявив ветеран російсько-української війни Олексій Сталкер.
Контекст
Як повідомлялося сьогодні, ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.
Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.