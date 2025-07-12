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Более беспринципного человека не встречал даже в политике: основатель фонда "Повернись живим" отреагировал на подозрение Шабунину

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега отреагировал на подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину, назвав его "беспринципным человеком" и обвинив в двойных стандартах. Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество, в частности за получение денежного довольствия без фактического присутствия в воинской части.

Более беспринципного человека не встречал даже в политике: основатель фонда "Повернись живим" отреагировал на подозрение Шабунину

Основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега отреагировал на вручение подозрения главе ЦПК Виталию Шабунину и отметил, что "более беспринципного человека не встречал даже в политике", а также намекнул на двойные стандарты, передает УНН.

... более беспринципного человека я не встречал даже в политике. Лично и неоднократно я был свидетелем того, как он с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционных преступлений, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Видел, как они отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. А еще как они мгновенно забывали, что человек "коррупционер", когда он им становился нужным, и наоборот. Это люди, для которых наше мнение - это лишь ресурс в их политической борьбе за интересы. И они, по сути, торгуют нашей точкой зрения и готовы сформировать ее "под заказчика" инструментами информационных нападений и избирательного правосудия 

- написал Дейнега.

Отметим, что вручение подозрения главе ЦПК Виталию Шабунину поддержали также ветераны.

Подозрение Шабунину - это сигнал о том, что паразитирование на ВСУ не останется безнаказанным, - заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер.

Контекст

Как сообщалось сегодня, ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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