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Білорусь розглядає Україну в якості альтернативного постачальника нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи варіанти крім Росії, в тому числі і Україну. Про це заявив у вівторок перший віцепрем'єр республіки Дмитро Крутой за підсумками наради у президента країни, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

"Ми розіслали відповідні комерційні пропозиції. Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії знаходяться на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти, Всі можливі країни: і Україна, і Польща, і країни Балтії, і Казахстан, Азербайджан. Ми зараз зайнялися цим питанням", - сказав Крутой.

За його словами, в переговорах з Росією, в той же час, нових нюансів на сьогоднішній день немає.

"Ми як і раніше дотримуємося позиції, що в умовах реалізації податкового маневру і щорічного збільшення вартості нафти для Білорусі за рахунок зменшення мита платити премію російським нафтовим компаніям в тому розмірі, в якому ми домовлялися це робити в 2011 році, сьогодні немає ніякого сенсу. Це просто економічно недоцільно", - підкреслив Дмитро Крутий.

Нагадаємо, Росія 1 січня зупинила постачання нафти в Білорусь. Білоруські НПЗ (Мозирський і "Нафтан" з міста Новополоцька) знизили завантаження до технологічного мінімуму. 

4 січня "Бєлнєфтєхім" повідомив про домовленість з Росією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Пільгові поставки нафти обсягом 133 тисяч тонн з Росії готові вести дві російські компанії, які належать російському олігархові Михайлу Гуцерієву. Всього Білорусь купує в Росії 25 млн тонн нафти.

У той же день поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи були відновлені. 

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