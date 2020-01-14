Білорусь розглядає Україну в якості альтернативного постачальника нафти

КИЇВ. 14 січня. УНН. Уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи варіанти крім Росії, в тому числі і Україну. Про це заявив у вівторок перший віцепрем'єр республіки Дмитро Крутой за підсумками наради у президента країни, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.