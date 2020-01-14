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Беларусь рассматривает Украину в качестве альтернативного поставщика нефти

Беларусь рассматривает Украину в качестве альтернативного поставщика нефти

Киев  •  УНН

 • 21544 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украину. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом", - сказал Крутой.

По его словам, в переговорах с Россией в то же время новых нюансов на сегодняшний день нет.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Напомним, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский и "Нафтан" из города Новополоцка) снизили загрузку до технологического минимума.

4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с Россией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Льготные поставки нефти в объеме 133 тысяч тонн из России готовы вести две российские компании, которые принадлежат российскому олигарху Михаилу Гуцериеву. Всего Беларусь покупает в России 25 млн тонн нефти.

В тот же день поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы были восстановлены.

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