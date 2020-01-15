Білорусь нарощує споживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. За рік продажі горілки в Білорусі зросли на 1,8%. Про це свідчать дані Белстату, передає УНН.
Так, в січні-вересні 2019 року в Білорусі було продано 6 млн 464 тис. дал. продукту, тоді як в 2018 році цей показник склав 6 млн 349 тис. дал.
Також, за рік Білорусь збільшила споживання шампанського. За 9 місяців 2019 року в Білорусі було продано 1 млн 127 тис. дал. продукту, що на 6,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
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Досить істотно збільшилася реалізація коньяків і бренді в країні: за рік — на 23,2%, до 479 тис. дал.
Продажі лікарів і лікеро-горілчаних виробів також збільшилися — на 19,5%, до 1 млн 161 тис. дал., вин виноградних — на 3,6%, до 2 млн 878 тис. дал.
Як писав УНН, в Білорусі подорожчав алкоголь, тому що уряд підвищив МРЦ.
В Україні, а тим часом, заговорили про наміри скасувати МРЦ на алкогольну продукцію.
Таку інформацію підтвердив міністр економрозвитку Тимофій Милованов, однак, коли очікувати такого кроку, поки не уточнив.
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Причин ініціативи про скасування МРЦ називають мінімум дві. Перша — тінізація алкогольного ринку, чому мінімальна роздрібна ціна сприяє. Друга — спиртова реформа, яка на думку чиновників МЕРТ, робить наявність МРЦ в країні — нелогічним і непотрібним.