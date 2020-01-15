Беларусь наращивает потребление алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. За год продажи водки в Беларуси выросли на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные Белстата, передает УНН.
Так, в январе-сентябре 2019 года в Беларуси было продано 6 млн 464 тыс. дал. продукта, тогда как в 2018 году этот показатель составил 6 млн 349 тыс. дал.
Также, за год Беларусь нарастила потребление шампанского. За 9 месяцев 2019 года в Беларуси было продано 1 млн 127 тыс. дал. продукта, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Достаточно существенно увеличилась реализация коньяков и бренди в стране: за год — на 23,2%, до 479 тыс. дал.
Продажи ликеров и ликероводочных изделий также увеличились — на 19,5%, до 1 млн 161 тыс. дал., вин виноградных — на 3,6%, до 2 млн 878 тыс. дал.
Как писал УНН, в Беларуси подорожал алкоголь, потому что правительство повысило МРЦ.
В Украине, же тем временем, заговорили о намерениях отменить МРЦ на алкогольную продукцию.
Такую информацию подтвердил министр экономразвития Тимофей Милованов, однако, когда ожидать такого шага, пока не уточнил.
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Причин инициативы про отмену МРЦ называют минимум две. Первая — тенизация алкогольного рынка, чему минимальная розничная цена способствует. Вторая — спиртовая реформа, которая по мнению чиновников МЕРТа, делает наличие МРЦ в стране — нелогичным и ненужным.