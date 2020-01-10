Україна наростила виробництво горілки, лікерів та коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За місяць виробництво горілки, лікерів та коньяку в Україні зросло в середньому на 15,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у листопаді 2019 року в Україні було вироблено 1 млн 133 тис. дал. горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, тоді як у жовтні цей показник склав 1 млн 47 тис. дал. продукту. Таким чином, за місяць виробництво горілки в Україні зросло на 8,2%.
Виробництво бренді (включаючи “Коньяк України”) за місяць зросло на 9% — до 278 тис. дал. продукту.
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Досить суттєво Україна наростила виробництво лікерів — на 29,7%. Так, у листопаді 2019 року в Україні було вироблено 778 тис. дал. лікерів, тоді як у жовтні цей показник склав 599 тис. дал. продукту.
Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).