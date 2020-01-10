Украина нарастила производство водки, ликеров и коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За месяц производство водки, ликеров и коньяка в Украине выросло в среднем на 15,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в ноябре 2019 году в Украине было произведено 1 млн 133 тыс. дал. водки с содержанием спирта не более 45,4%, тогда как в октябре этот показатель составил 1 млн 47 тыс. дал. продукта. Таким образом, за месяц производство водки в Украине выросло на 8,2%.
Производство бренди (включая “Коньяк Украины”) за месяц выросло на 9% — до 278 тыс. дал. продукта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крафтовой алкоголь стал тенденцией десятилетия — Bloomberg
Достаточно существенно Украины нарастила производство ликеров — на 29,7%. Так, в ноябре 2019 года в Украине было произведено 778 тыс. дал. ликеров, тогда как в октябре этот показатель составил 599 тыс. дал. продукта.
Как писал УНН в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).