Білий дім виправив заяву свого представника про вступ України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Пресслужба Білого дому виправила у своїй стенограмі заяву заступниці речника Карін Жан-П’єр про те, що адміністрація президента США підтримує вступ України в НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім.
Деталі
Так, на запитання журналістів, чи підтримує Білий дім вступ України в НАТО, заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр відповіла схвально.
Проте пресслужба Білого дому у своїй стенограмі закреслила цю частину заяви Жан-П’єр. Однак у стенограмі залишилася друга частина заяви, про те, що двері НАТО повинні бути відкритими для охочих.
Окрім того, представник Білого дому пояснив The Post, що частину заяви Жан-П’єр закреслили, оскільки вона нібито обмовилась. Ці слова не відображають офіційну політику Вашингтону.
Що було раніше
Заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу з журналістами заявила, що США підтримує вступ України в НАТО.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Україна повинна мати покрокову дорожню карту приєднання до НАТО, і Сполучені Штати можуть допомогти у цьому.
На саміті НАТО в червні цього року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати на шляху до членства в Альянсі.