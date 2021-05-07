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Білий дім виправив заяву свого представника про вступ України в НАТО

Білий дім виправив заяву свого представника про вступ України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Пресслужба Білого дому виправила у своїй стенограмі заяву заступниці речника Карін Жан-П’єр про те, що адміністрація президента США підтримує вступ України в НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім.

Деталі

Так, на запитання журналістів, чи підтримує Білий дім вступ України в НАТО, заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр відповіла схвально.

Проте пресслужба Білого дому у своїй стенограмі закреслила цю частину заяви Жан-П’єр. Однак у стенограмі залишилася друга частина заяви, про те, що двері НАТО повинні бути відкритими для охочих.

Окрім того, представник Білого дому пояснив The Post, що частину заяви Жан-П’єр закреслили, оскільки вона нібито обмовилась. Ці слова не відображають офіційну політику Вашингтону.

Що було раніше

Заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу з журналістами заявила, що США підтримує вступ України в НАТО.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Україна повинна мати покрокову дорожню карту приєднання до НАТО, і Сполучені Штати можуть допомогти у цьому.

На саміті НАТО в червні цього року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати на шляху до членства в Альянсі.

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