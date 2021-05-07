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Адміністрація Байдена підтримує вступ України в НАТО

Адміністрація Байдена підтримує вступ України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. США підтримує вступ України в НАТО. Про це розповіла заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу з журналістами, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати підтримують зусилля України щодо просування реформ верховенства права та економічного зростання, а також її кордону — та її прикордонної боротьби проти російської агресії. На запитання журналістів, чи підтримує Білий дім вступ України в НАТО, заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр відповіла схвально.

Цитата

“Адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для кандидатів, коли вони будуть готові та зможуть виконати зобов’язання. Тому вони повинні виконувати зобов’язання та зобов’язання щодо членства та сприяти забезпеченню безпеки в євроатлантичному регіоні”, — сказала заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Україна повинна мати покрокову дорожню карту приєднання до НАТО, і Сполучені Штати можуть допомогти у цьому. Про це голова МЗС заявив в інтерв'ю CNN, опублікованому перед його зустріччю з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. На саміті НАТО в червні цього року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати на шляху до членства в Альянсі.

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