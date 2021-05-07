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Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО

Администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 20717 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. США поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом рассказала заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ верховенства права и экономического роста, а также ее границы — и его пограничной борьбы против российской агрессии. На вопрос журналистов, поддерживает Белый дом вступление Украины в НАТО, заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер ответила положительно.

Цитата

“Администрация Байдена стремится, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнять обязательства и обязательства по членству и способствовать обеспечению безопасности в евроатлантическом регионе ”, - сказала заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен , что Украина должна иметь пошаговую дорожную карту присоединения к НАТО, и Соединенные Штаты могут помочь в этом. Об этом глава МИД заявил в интервью CNN, опубликованном перед его встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе.

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