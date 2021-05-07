Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Пресс-служба Белого дома исправила в своей стенограмме заявление заместителя спикера Карин Жан-Пьер о том, что администрация президента США поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Белый дом.
Детали
Так, на вопрос журналистов, поддерживает ли Белый дом вступление Украины в НАТО, заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер ответила положительно.
Однако пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления Жан-Пьер. Однако в стенограмме осталась вторая часть заявления, о том, что двери НАТО должны быть открытыми для желающих.
Кроме того, представитель Белого дома пояснил The Post, что часть заявления Жан-Пьер зачеркнули, поскольку она якобы обмолвилась. Эти слова не отражают официальную политику Вашингтона.
Что было раньше
Заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина должна иметь пошаговую дорожную карту присоединения к НАТО, и Соединенные Штаты могут помочь в этом.
На саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе.