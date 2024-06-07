Bild: уряд Німеччини розробив план на випадок війни з Росією
Київ • УНН
Німеччина розробила військовий план на випадок війни з Росією, що включає переобладнання підвалів і станцій метро в бомбосховища, евакуацію населення з певних регіонів, підготовку медичних установ до напливу пацієнтів, можливе відновлення обов'язкової військової служби і створення запасів продовольства для забезпечення одного гарячого прийому їжі в день.
Уряд Німеччини підготував військовий план у разі ймовірного конфлікту з Росією, пише Bild з посиланням на документ, передає УНН. Серед положень — перекидання військ НАТО на східний фланг країни, переобладнання підвалів та станцій метро на бомбосховища, а також переорієнтування виробництв на оборонні потреби. Крім того, у Німеччині планується повернення до обов'язкової військової служби.
Деталі
Згідно з матеріалом Bild, у бомбосховища будуть переобладнані підвальні приміщення, підземні автостоянки та станції метро. Передбачається також термінова евакуація населення із кількох районів країни. Крім того, медустанови мають бути готовими до "раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого часу".
Bild пише, що у разі війни з Росією у Німеччині може повернутися обов'язкова військова служба.
Це означає, що громадяни можуть бути покликані в армію в будь-який час
Служба зайнятості Німеччини також може зобов'язати повнолітніх громадян працювати у певних сферах, наприклад, у сфері догляду за хворими, поштою чи пекарнями.
У матеріалі видання також йдеться, що у разі війни з Росією Німеччини загрожує криза поставок, у тому числі овочів та фруктів. З цієї причини до розробленого плану входять зусилля німецького Міністерства продовольства з розподілу їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях, а також створюватиме резерв рису та бобових для забезпечення населення, особливо у міських центрах. Планується, що люди отримуватимуть один гарячий обід на день.
Німеччина має бути готова до війни з росією, яка може статися у 2029 році - Пісторіус05.06.24, 20:23 • 71811 переглядiв