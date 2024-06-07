Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Правительство Германии подготовило военный план в случае вероятного конфликта с Россией, пишет Bild со ссылкой на документ, передает УНН. среди положений — переброска войск НАТО на восточный фланг страны, переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, а также переориентация производств на оборонные нужды. Кроме того, в Германии планируется возвращение к обязательной военной службе.

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Согласно материалу Bild, в бомбоубежища будут переоборудованы подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро. Предусматривается также Срочная эвакуация населения из нескольких районов страны. Кроме того, медучреждения должны быть готовы к "внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного времени".

Bild пишет, что в случае войны с Россией в Германии может вернуться обязательная военная служба.

это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время говорится в материале.

Служба занятости Германии также может обязать совершеннолетних граждан работать в определенных сферах, например, в сфере ухода за больными, почтой или пекарнями.

В материале издания также говорится, что в случае войны с Россией Германии грозит кризис поставок, в том числе овощей и фруктов. По этой причине в состав разработанного плана входят усилия министерства продовольствия Германии по распределению продовольствия. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах, а также создавать резерв риса и бобовых для обеспечения населения, особенно в городских центрах. Планируется, что люди будут получать один горячий обед в день.

Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус