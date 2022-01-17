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Біатлон: чоловіча збірна України оголосила склад на Олімпіаду-2022

Біатлон: чоловіча збірна України оголосила склад на Олімпіаду-2022

Київ • УНН

 • 19617 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на зимові Олімпійські ігри, що відбудуться в Пекіні, інформує УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".

Деталі

З чотирма біатлоністами складу збірної України на Олімпіаду-2022 головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра визначився ще наприкінці 2021 року. Ними стали Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал, які були відправлені на збір в Італію замість етапу Кубка світу в Ансі.

Ім'я п'ятого біатлоніста, який мав потрапити у склад чоловічої збірної на Олімпіаду-2022 називав після етапу в Обергофі головний тренер Юрай Санітра. Ним мав стати Артем Тищенко, однак тоді ця кандидатура тривалий час не була затверджена.

Примітно, що старт Олімпіади в Пекіні призначений на 5-те лютого.

Довідка

Дмитро Підручний та Артем Прима - учасники двох Олімпіад (2014 та 2018 років). Антон Дудченко та Богдан Цимбал - дебютанти Олімпіади-2022. 

Українські Національні Новини

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