Біатлон: чоловіча збірна України оголосила склад на Олімпіаду-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на зимові Олімпійські ігри, що відбудуться в Пекіні, інформує УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".
Деталі
З чотирма біатлоністами складу збірної України на Олімпіаду-2022 головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра визначився ще наприкінці 2021 року. Ними стали Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал, які були відправлені на збір в Італію замість етапу Кубка світу в Ансі.
Ім'я п'ятого біатлоніста, який мав потрапити у склад чоловічої збірної на Олімпіаду-2022 називав після етапу в Обергофі головний тренер Юрай Санітра. Ним мав стати Артем Тищенко, однак тоді ця кандидатура тривалий час не була затверджена.
Примітно, що старт Олімпіади в Пекіні призначений на 5-те лютого.
Довідка
Дмитро Підручний та Артем Прима - учасники двох Олімпіад (2014 та 2018 років). Антон Дудченко та Богдан Цимбал - дебютанти Олімпіади-2022.