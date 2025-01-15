Безпрецедентна скорострільність: артилерійська установка DITA підсилить озброєння українських прикордонників

Система автоматизована, що дозволяє її використання екіпажем до двох осіб. Невдовзі самохідна гаубиця з Чехії нищитиме ворога на передовій.

Передає УНН із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Деталі

Українське прикордонне відомство отримало важливу підтримку з Чехії: надано колісну самохідну артилерійську установку DITA.

Що відомо про бойову машину:

Отримана система автоматизована, що дозволяє її використання екіпажем до двох осіб. При цьому забезпечується безпрецедентна скорострільність.

Оператор задає лише координати в той час, як усі необхідні параметри стрільби розраховує обчислювач, а заряджання та наведення здійснюються автоматично.

Нове озброєння калібру 155 мм зараз вже опановується екіпажами і, як вказує ДПСУ, - невдовзі ця самохідна гаубиця нищитиме ворога на передовій.

Це потужна підтримка підрозділів ДПСУ, які у складі Сил оборони нашої країни воюють на лінії фронту стримуючи просування противника. - додає відомство.

Нагадаємо

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