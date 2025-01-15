Безпрецедентна скорострільність: артилерійська установка DITA підсилить озброєння українських прикордонників
Київ • УНН
Україна отримала від Чехії колісну самохідну артилерійську установку DITA калібру 155 мм. Система автоматизована, потребує лише двох операторів та має високу скорострільність.
Система автоматизована, що дозволяє її використання екіпажем до двох осіб. Невдовзі самохідна гаубиця з Чехії нищитиме ворога на передовій.
Передає УНН із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
Деталі
Українське прикордонне відомство отримало важливу підтримку з Чехії: надано колісну самохідну артилерійську установку DITA.
Що відомо про бойову машину:
Отримана система автоматизована, що дозволяє її використання екіпажем до двох осіб. При цьому забезпечується безпрецедентна скорострільність.
Оператор задає лише координати в той час, як усі необхідні параметри стрільби розраховує обчислювач, а заряджання та наведення здійснюються автоматично.
Нове озброєння калібру 155 мм зараз вже опановується екіпажами і, як вказує ДПСУ, - невдовзі ця самохідна гаубиця нищитиме ворога на передовій.
Це потужна підтримка підрозділів ДПСУ, які у складі Сил оборони нашої країни воюють на лінії фронту стримуючи просування противника.
Нагадаємо
Україна та Чехія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки на 10 років. Чехія надасть військову допомогу на 400 млн євро, підтримає виробництво зброї та підготовку українських військових.
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