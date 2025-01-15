Беспрецедентная скорострельность: артиллерийская установка DITA усилит вооружение украинских пограничников
Киев • УНН
Украина получила от Чехии колесную самоходную артиллерийскую установку DITA калибра 155 мм. Система автоматизирована, требует только двух операторов и имеет высокую скорострельность.
Система автоматизирована, что позволяет ее использование экипажем до двух человек. Вскоре самоходная гаубица из Чехии будет уничтожать врага на передовой.
Передает УНН со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
Детали
Украинское пограничное ведомство получило важную поддержку из Чехии: предоставлена колесная самоходная артиллерийская установка DITA.
Что известно о боевой машине:
Полученная система автоматизирована, что позволяет ее использование экипажем до двух человек. При этом обеспечивается беспрецедентная скорострельность.
Оператор задает только координаты в то время, как все необходимые параметры стрельбы рассчитывает вычислитель, а заряжание и наведение осуществляются автоматически.
Новое вооружение калибра 155 мм сейчас уже осваивается экипажами и, как указывает ГПСУ, - вскоре эта самоходная гаубица будет уничтожать врага на передовой.
Это мощная поддержка подразделений ГПСУ, которые в составе Сил обороны нашей страны воюют на линии фронта сдерживая продвижение противника.
Напомним,
Украина и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет. Чехия предоставит военную помощь на 400 млн евро, поддержит производство оружия и подготовку украинских военных.
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