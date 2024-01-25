Безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод у російському туапсе - джерела

Нафтопереробний завод у російському туапсе атакували безпілотники Служби безпеки України. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Джерела УНН підтверджують, що саме безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала утановка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колонни.

"СБУ бʼє вглиб рф і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у ленінградській області. Як пише агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить - зменшує ресурси, які рф може витрачати на війну.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у російському туапсе спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є приліт по нафтопереробному заводу.