Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе - источники
Киев • УНН
Как сообщается, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в туапсе, россия, вызвав масштабные пожары и разрушения.
Нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе атаковали беспилотники Службы безопасности Украины. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Источники УНН подтверждают, что именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов сегодня ночью там начался масштабный пожар. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.
"СБУ бьет вглубь рф и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики россии, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщил собеседник УНН.
Напомним, что несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в ленинградской области. Как пишет агентство Bloomberg, после атак СБУ морские поставки сырой нефти из россии упали до минимума. Это сильно бьет по российскому экспорту, а значит - уменьшает ресурсы, которые рф может тратить на войну.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в российском Туапсе вспыхнул масштабный пожар. Как сообщают российские Telegram-каналы, вероятно, есть прилет по нефтеперерабатывающему заводу.
Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе - источники
Как сообщается, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в туапсе, россия, вызвав масштабные пожары и разрушения.
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