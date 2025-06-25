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"Безпека України - безпека Європи": в ОП відповіли, чи є втома від війни на заході

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що на саміті НАТО пролунала чітка підтримка України як частини загальноєвропейської безпеки. За його словами, розмови про втому від України на Заході вигідні росії, а Захід демонструє готовність до подальшої підтримки.

"Безпека України - безпека Європи": в ОП відповіли, чи є втома від війни на заході

На саміті НАТО чітко прозвучала підтримка України як частини загальноєвропейської безпеки. Розмови про втому від України на Заході вигідні для росії, натомість Захід демонструє готовність до подальшої підтримки. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в Instagram, передає УНН.

Ні, ми чітко почули на саміті НАТО, що питання безпеки України = безпеці Європи. В нас є чудова співпраця та інвестиції в наш ВПК, є рішення щодо оборонної співпраці, є підтримка НАТО, є конструктивна робота із США. Коли лунає теза про втому - її росіяни дуже люблять, то це про регіональний конфлікт 

- написав Єрмак.

Він наголосив, що війна росії з Україною - це протистояння автократій із Заходом.

І ми чітко знаємо і почули від лідера США, що не виключено, що росія може хотіти зазіхнути на щось у Європі. Немає втоми і не варто про це говорити. Всі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому 

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема.

Павло Башинський

Павло Башинський

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НАТО
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
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