"Безопасность Украины - безопасность Европы": в ОП ответили, есть ли усталость от войны на западе

На саммите НАТО четко прозвучала поддержка Украины как части общеевропейской безопасности. Разговоры об усталости от Украины на Западе выгодны для россии, зато Запад демонстрирует готовность к дальнейшей поддержке. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Instagram, передает УНН.

Нет, мы четко услышали на саммите НАТО, что вопрос безопасности Украины = безопасности Европы. У нас есть прекрасное сотрудничество и инвестиции в наш ВПК, есть решение по оборонному сотрудничеству, есть поддержка НАТО, есть конструктивная работа с США. Когда раздается тезис об усталости - ее россияне очень любят, то это о региональном конфликте - написал Ермак.

Он подчеркнул, что война россии с Украиной - это противостояние автократий с Западом.

И мы четко знаем и услышали от лидера США, что не исключено, что россия может хотеть посягнуть на что-то в Европе. Нет усталости и не стоит об этом говорить. Все все больше понимают угрозу и никто не думает об усталости - добавил Ермак.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема.