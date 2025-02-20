Без США війна в Україні не зможе завершитися - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що без США війна в Україні не зможе завершитися. Він назвав переговори з російською стороною в Саудівській Аравії "великим кроком". Про це Трамп сказав, виступаючи на саміті FII Priority Miami у Флориді 19 лютого, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Без нашої участі вони ніколи не владнають цю війну", - заявив Трамп.

Президент США нагадав, що його команда почала переговори з російською стороною цього тижня в Саудівській Аравії.

"Вони дійсно пройшли добре. Це великий крок", - коментує ці перемовини Трамп.

Трамп заявив, що він сподівається невдовзі побачити припинення вогню й відновити стабільність в Європі та на Близькому Сході.

"Сподіваюсь, що моя найбільша спадщина буде як миротворець", - заявив Трамп.

Раніше

Також Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Водночас він висловив впевненість, що вона не станеться за його президентства.

Доповнення

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх повідомляла з посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США.

Зеленський сьогодні, 20 лютого, має зустрітися з спеціальним представником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом.

19 лютого керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом. Вони обговорили ситуацію на фронті та важливість американської підтримки для України.