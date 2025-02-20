Без США война в Украине не сможет закончиться - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что без США война в Украине не сможет закончиться. Он назвал переговоры с российской стороной в Саудовской Аравии "большим шагом". Об этом Трамп сказал, выступая на саммите FII Priority Miami во Флориде 19 февраля, передает корреспондент УНН.

Детали

"Без нашего участия они никогда не уладят эту войну", - заявил Трамп.

Президент США напомнил, что его команда начала переговоры с российской стороной на этой неделе в Саудовской Аравии.

"Они действительно прошли хорошо. Это большой шаг", - комментирует эти переговоры Трамп.

Трамп заявил, что он надеется вскоре увидеть прекращение огня и восстановить стабильность в Европе и на Ближнем Востоке.

"Надеюсь, что мое самое большое наследие будет в качестве миротворца", - заявил Трамп.

Ранее

Также Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". В то же время он выразил уверенность, что она не произойдет при его президентстве.

Дополнение

Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих сообщала со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.

Зеленский сегодня, 20 февраля, должен встретиться со специальным представителем президента США по вопросам Украины и рф Китом Келлогом.

19 февраля руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию на фронте и важность американской поддержки для Украины.