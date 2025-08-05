Без контактів з талою водою: як правильно зберігати рибні продукти у спеку, радять фахівці
Київ • УНН
Держпродспоживслужба нагадує про важливість дотримання температурних режимів при зберіганні рибних продуктів влітку. Заморожена риба повинна зберігатися при температурі не вище -18 °C, а свіжа – близько до температури танення льоду, уникаючи контакту з талою водою.
Найменші сумніви щодо місць стихійної торгівлі у літній період високих температур - насправді виправдано. Держпродспоживслужба нагадує, що заморожені рибні продукти мають зберігатися при необхідних температурних нормах із врахуваннях оточуючих контактів (наприклад - контакту із талою водою), передає УНН.
Оскільки продовжується літня спека, у справах транспортування риби та рибних продуктів, та й харчових продуктів загалом, важливо дотримуватись температурних режимів
Обіг риби та рибопродуктів в Україні нормовано Гігієнічними вимогами до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.10.2022 № 813.
Згідно з вимогами:
- ємності, що в них зберігають свіжі рибні продукти під льодом, мають бути водонепроникними та виключати контакт рибних продуктів із талою водою;
- свіжі, розморожені неперероблені рибні продукти, а також приготовані (термічно оброблені) та охолоджені рибні продукти, вироблені із ракоподібних та молюсків, зберігають за температури, близької до температури танення льоду;
- заморожені рибні продукти зберігають за температури не вище -18 °C;
- живі рибні продукти зберігають та транспортують за температури та у спосіб, що не справляють шкідливого впливу на їх життєздатність та безпечність;
- рибні продукти, що їх утримують під льодом, зберігають у спосіб, що виключає їх контакт із талою водою.
Важливо:
Дотримання гігієнічних вимог і, відповідно до цього - споживачам радять Держпродспоживслужбі не робити закупи в місцях стихійної торгівлі; також не купляти рибу, якщо її якість та безпечність викликає найменші сумніви.
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