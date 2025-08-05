Без контактів з талою водою: як правильно зберігати рибні продукти у спеку, радять фахівці

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту 5 серпня, 05:37 • 30906 перегляди

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду 5 серпня, 06:57 • 92321 перегляди

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні 10:41 • 25439 перегляди