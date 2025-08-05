Без контактів з талою водою: як правильно зберігати рибні продукти у спеку, радять фахівці

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 8086 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
12:15 • 42582 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
10:48 • 36605 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 75951 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 43875 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 37704 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 38251 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 93395 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 131190 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 80859 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту5 серпня, 05:37 • 30906 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду5 серпня, 06:57 • 92321 перегляди
Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні10:41 • 25439 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 62163 перегляди
Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни14:30 • 14846 перегляди
Публікації
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo12:15 • 42644 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 62427 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 76011 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 93428 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 131218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марк Рютте
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Індія
Швеція
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 53781 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 75756 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 68400 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 72311 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 374065 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Шахед-136
Нафта
Ручна граната

Без контактів з талою водою: як правильно зберігати рибні продукти у спеку, радять фахівці

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Держпродспоживслужба нагадує про важливість дотримання температурних режимів при зберіганні рибних продуктів влітку. Заморожена риба повинна зберігатися при температурі не вище -18 °C, а свіжа – близько до температури танення льоду, уникаючи контакту з талою водою.

Без контактів з талою водою: як правильно зберігати рибні продукти у спеку, радять фахівці

Найменші сумніви щодо місць стихійної торгівлі у літній період високих температур - насправді виправдано. Держпродспоживслужба нагадує, що заморожені рибні продукти мають зберігатися при необхідних температурних нормах із врахуваннях оточуючих контактів (наприклад - контакту із талою водою), передає УНН.

Оскільки продовжується літня спека, у справах транспортування риби та рибних продуктів, та й харчових продуктів загалом, важливо дотримуватись температурних режимів

- нагадує Держпродспоживслужба.

Обіг риби та рибопродуктів в Україні нормовано Гігієнічними вимогами до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.10.2022 № 813.

Згідно з вимогами:

  • ємності, що в них зберігають свіжі рибні продукти під льодом, мають бути водонепроникними та виключати контакт рибних продуктів із талою водою;
    • свіжі, розморожені неперероблені рибні продукти, а також приготовані (термічно оброблені) та охолоджені рибні продукти, вироблені із ракоподібних та молюсків, зберігають за температури, близької до температури танення льоду;
      • заморожені рибні продукти зберігають за температури не вище -18 °C;
        • живі рибні продукти зберігають та транспортують за температури та у спосіб, що не справляють шкідливого впливу на їх життєздатність та безпечність;
          • рибні продукти, що їх утримують під льодом, зберігають у спосіб, що виключає їх контакт із талою водою.

            Важливо:

            Дотримання гігієнічних вимог і, відповідно до цього - споживачам радять Держпродспоживслужбі не робити закупи в місцях стихійної торгівлі; також не купляти рибу, якщо її якість та безпечність викликає найменші сумніви.

            Нагадаємо

            У львівському ресторані "Китайський привіт" виявили численні порушення, включаючи неправильне зберігання інвентарю та продуктів, а також відсутність медичних книжок у більшості працівників. 

            У Львівській області сталося масове отруєння дітей у таборі на відпочинку, у лікарні 24 дитини.

            Ігор Тележніков

            Здоров'яЛайфхак
            Україна
            Львів