Без контактов с талой водой: как правильно хранить рыбные продукты в жару, советуют специалисты
Киев • УНН
Госпродпотребслужба напоминает о важности соблюдения температурных режимов при хранении рыбных продуктов летом. Замороженная рыба должна храниться при температуре не выше -18 °C, а свежая – близко к температуре таяния льда, избегая контакта с талой водой.
Малейшие сомнения относительно мест стихийной торговли в летний период высоких температур - на самом деле оправданы. Госпродпотребслужба напоминает, что замороженные рыбные продукты должны храниться при необходимых температурных нормах с учетом окружающих контактов (например - контакта с талой водой), передает УНН.
Поскольку продолжается летняя жара, в делах транспортировки рыбы и рыбных продуктов, да и пищевых продуктов в целом, важно соблюдать температурные режимы
Оборот рыбы и рыбопродуктов в Украине нормирован Гигиеническими требованиями к производству и обороту пищевых продуктов животного происхождения, утвержденными приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 20.10.2022 № 813.
Согласно требованиям:
- емкости, в которых хранят свежие рыбные продукты подо льдом, должны быть водонепроницаемыми и исключать контакт рыбных продуктов с талой водой;
- свежие, размороженные непереработанные рыбные продукты, а также приготовленные (термически обработанные) и охлажденные рыбные продукты, произведенные из ракообразных и моллюсков, хранят при температуре, близкой к температуре таяния льда;
- замороженные рыбные продукты хранят при температуре не выше -18 °C;
- живые рыбные продукты хранят и транспортируют при температуре и способом, не оказывающим вредного влияния на их жизнеспособность и безопасность;
- рыбные продукты, которые содержатся подо льдом, хранят способом, исключающим их контакт с талой водой.
Важно:
Соблюдение гигиенических требований и, соответственно этому - потребителям советуют Госпродпотребслужбе не делать закупки в местах стихийной торговли; также не покупать рыбу, если ее качество и безопасность вызывает малейшие сомнения.
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