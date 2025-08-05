Без контактов с талой водой: как правильно хранить рыбные продукты в жару, советуют специалисты

Малейшие сомнения относительно мест стихийной торговли в летний период высоких температур - на самом деле оправданы. Госпродпотребслужба напоминает, что замороженные рыбные продукты должны храниться при необходимых температурных нормах с учетом окружающих контактов (например - контакта с талой водой), передает УНН.

Поскольку продолжается летняя жара, в делах транспортировки рыбы и рыбных продуктов, да и пищевых продуктов в целом, важно соблюдать температурные режимы - напоминает Госпродпотребслужба.

Оборот рыбы и рыбопродуктов в Украине нормирован Гигиеническими требованиями к производству и обороту пищевых продуктов животного происхождения, утвержденными приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 20.10.2022 № 813.

Согласно требованиям:

емкости, в которых хранят свежие рыбные продукты подо льдом, должны быть водонепроницаемыми и исключать контакт рыбных продуктов с талой водой;

свежие, размороженные непереработанные рыбные продукты, а также приготовленные (термически обработанные) и охлажденные рыбные продукты, произведенные из ракообразных и моллюсков, хранят при температуре, близкой к температуре таяния льда;

замороженные рыбные продукты хранят при температуре не выше -18 °C;

живые рыбные продукты хранят и транспортируют при температуре и способом, не оказывающим вредного влияния на их жизнеспособность и безопасность;

рыбные продукты, которые содержатся подо льдом, хранят способом, исключающим их контакт с талой водой.

Важно:

Соблюдение гигиенических требований и, соответственно этому - потребителям советуют Госпродпотребслужбе не делать закупки в местах стихийной торговли; также не покупать рыбу, если ее качество и безопасность вызывает малейшие сомнения.

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