Без автомобіля, доходів та активів: новий міністр економіки подав майже порожню декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав майже порожню декларацію. Декраларація розміщена на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.
У декларації Петрашко вказав, що в нього є двоє синів - Матвій та Максим, обоє громадяни України. А також дружина Світлана, яка є громадянкою Росії.
Згідно з даними, вказаними у декларації Петрашка, у нього немає доходів, активів, автомобіля та нерухомості. Він проживає у квартирі дружини загальною площею 90 кв. м, яка розташована у Києві.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Ігора Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за поданням про призначення від Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.