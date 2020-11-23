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Байден збирається призначити свого давнього радника Блінкена держсекретарем США

Байден збирається призначити свого давнього радника Блінкена держсекретарем США

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Демократ Джозеф Байден, якого провідні американські ЗМІ оголосили переможцем на виборах президента США, має намір призначити свого давнього союзника Ентоні Блінкена державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

“Обраний президент Джо Байден має намір призначити свого давнього радника Ентоні Блінкена державним секретарем, за словами трьох людей, знайомих з цим питанням”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що він планує зібрати свою адміністрацію ще до того, як 45-й президент США Дональд Трамп визнає поразку.

“Окрім того, Джейка Саллівана, який раніше був одним з найближчих помічників Хілларі Клінтон, швидше за все, буде призначено радником Байдена з питань національної безпеки, а Лінда Томас-Грінфілд буде призначена на посаду посла Байдена в ООН. Оголошення найвищих радників з питань національної безпеки очікується у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майбутній керівник апарату Білого дому Байдена Рон Клайн заявив, що новообраний президент у вівторок заявить про свої перші призначення, але відмовився уточнювати, про які посади буде оголошено першими.

Нагадаємо, Байден вже анонсував претендентів на ключові пости в його адміністрації після інавгурації. Колишній радник кандидата-демократа Рон Клайн повинен очолити апарат Білого дому.

Основним претендентом на посаду голови Пентагону є колишній заступник міністра оборони з політичних справ в першій адміністрації Обами Мішель Флорной. Вона займалася питаннями нерозповсюдження ядерної зброї ще при Біллі Клінтоні.

Американський Мінфін може очолити Лаєл Брайнард, що курувала питання економіки при адміністрації Клінтона. При Обамі вона була заступником міністра фінансів. До теперішнього часу Брайнард входила до ради керуючих Федеральної резервної системи.

Вибори президента Сполучених Штатів пройшли 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді. 

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