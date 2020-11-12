Байден призначив главу апарату Білого дому

"Новообраний президент Джо Байден оголосив про призначення Рона Клайна керівником апарату Білого дому та помічником президента. Клайн буде контролювати виконавчий апарат президента і виконувати функції старшого радника. Окрім підтримки обраного президента, Клайн працюватиме над формуванням різноманітної, досвідченої та талановитої команди, яка допоможе новообраному президенту Байдену та новообраному віце-президенту Харріс відповісти на нагальні виклики, що стоять перед країною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у США розпочала роботу група із передачі влади, а у команді Джо Байдена назвали його пріоритети.

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, паралельно — на даний момент діючий глава Білого дому Дональд Трамп поки не визнає своєї поразки. Тим часом штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом США.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.