Байден назначил главу аппарата Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вероятный победитель выборов президента США демократ Джо Байден назначил главу аппарата Белого дома. Этот пост займет Рон Клайн, который был главой аппарата Байдена во время его сенатороства, а затем - вице-президентства. Об этом сообщает сайт переходной команды Байдена, передает УНН.
"Новоизбранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома и помощником президента. Клайн будет контролировать исполнительный аппарат президента и выполнять функции старшего советника. Кроме поддержки избранного президента, Клайн будет работать над формированием разнообразной, опытной и талантливой команды, которая поможет новоизбранному президенту Байдену и новоизбранному вице-президенту Харрис ответить на насущные вызовы, стоящие перед страной", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в США начала работу группа по передаче власти, а в команде Джо Байдена назвали его приоритеты.
Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно - на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения. Между тем штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом США.
Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет возле Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.