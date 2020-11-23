Байден собирается назначить своего давнего советника Блинкена госсекретарем США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Демократ Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах президента США, намерен назначить своего давнего союзника Энтони Блинкена государственным секретарем Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Избранный президент Джо Байден намерен назначить своего давнего советника Энтони Блинкена государственным секретарем, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом", - сообщили в СМИ.
Указано, что он планирует собрать свою администрацию еще до того, как 45-й президент США Дональд Трамп признает поражение.
"Кроме того, Джейк Салливан, который ранее был одним из ближайших помощников Хиллари Клинтон, скорее всего, будет назначен советником Байдена по вопросам национальной безопасности, а Линда Томас-Гринфилд будет назначена на должность посла Байдена в ООН. Объявления высоких советников по вопросам национальной безопасности ожидается во вторник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будущий руководитель аппарата Белого дома Байдена Рон Клайн заявил, что новоизбранный президент во вторник заявит о своих первых назначениях, но отказался уточнять, о каких должностях будет объявлено.
Напомним, Байден уже анонсировал претендентов на ключевые посты в его администрации после инаугурации. Бывший советник кандидата-демократа Рон Клайн должен возглавить аппарат Белого дома.
Основным претендентом на пост главы Пентагона является бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам в первой администрации Обамы Мишель Флорной. Она занималась вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне.
Американский Минфин может возглавить Лаэль Брейнард, что курировала вопросы экономики при администрации Клинтона. При Обаме она была заместителем министра финансов. К настоящему времени Брайнард входила в совет управляющих Федеральной резервной системы.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.