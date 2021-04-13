Байден залишить Саллівана на посаді посла США в РФ

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Вашингтон вважає Саллівана, який займає свій пост з лютого 2020 року, надійним співробітником в ситуації посилення тиску на Росію.

Адміністрація Байдена вже чітко дала зрозуміти, що відступить від підходу президента Дональда Трампа до Росії. Як пише видання, Трамп здебільшого прагнув задобрити президента Росії Володимира Путіна.

Залишення посла в Москві, а також запрошення Володимира Путіна на конференцію з питань клімату пізніше цього місяця свідчить про те, що адміністрація залишається відкритою для дипломатії та співпраці з Росією там, де це можливо. Байден запросив десятки лідерів на саміт, хоча Кремль заявив, що коли список буде оголошений, йому знадобиться деякий час, щоб підтвердити участь Путіна.

Адміністрація Байдена "вирішила, що професіоналізм Джона Саллівана цінується під час важливого політичного переходу в США та реакції США та Росії, як протистояння войовничим зусиллям Росії поблизу України, так і вивченню можливої ​​участі в клімат, безпека та інші питання".

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У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії. Україна також ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях. Генсек НАТО та держсекретар США закликали Росію припинити нарощення військ біля українського кордону.