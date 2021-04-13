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Байден залишить Саллівана на посаді посла США в РФ

Байден залишить Саллівана на посаді посла США в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В адміністрації Джо Байдена прийняли рішення не міняти посла США в Росії і залишити на посаді Джона Саллівана. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Вашингтон вважає Саллівана, який займає свій пост з лютого 2020 року, надійним співробітником в ситуації посилення тиску на Росію.

Адміністрація Байдена вже чітко дала зрозуміти, що відступить від підходу президента Дональда Трампа до Росії. Як пише видання, Трамп здебільшого прагнув задобрити президента Росії Володимира Путіна.

Залишення посла в Москві, а також запрошення Володимира Путіна на конференцію з питань клімату пізніше цього місяця свідчить про те, що адміністрація залишається відкритою для дипломатії та співпраці з Росією там, де це можливо. Байден запросив десятки лідерів на саміт, хоча Кремль заявив, що коли список буде оголошений, йому знадобиться деякий час, щоб підтвердити участь Путіна.

Адміністрація Байдена "вирішила, що професіоналізм Джона Саллівана цінується під час важливого політичного переходу в США та реакції США та Росії, як протистояння войовничим зусиллям Росії поблизу України, так і вивченню можливої ​​участі в клімат, безпека та інші питання".

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Додатково

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